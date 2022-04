Sporting empata meias-finais do playoff do título

O Sporting empatou (1-1) as meias-finais do playoff do título com a Fonte do Bastardo, ao vencer esta noite, na Ilha Terceira, o segundo jogo por 3-1, com os parciais de 29-27, 22-25, 28-30 e 25-20.O terceiro encontro, de uma eliminatória a cinco jogos, tem lugar este domingo, de novo no reduto da Fonte do Bastardo, sendo certo para já que haverá um quarto embate, este já no Pavilhão João Rocha no dia 9 de abril.Na outra-meia final, o Benfica lidera por 2-0 diante do Esmoriz, podendo este domingo apurar-se para a final.