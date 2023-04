Sporting está "motivado" para jogar esta quarta-feira nos Açores

O terceiro jogo das meias-finais do playoff do título entre o Sporting e a Fonte do Bastardo vai disputar-se esta quarta-feira, no reduto da equipa insular, onze dias depois da data inicialmente marcada. No dia 26 de março, os leões recusaram jogar, alegando que vários jogadores do plantel estavam doentes.Em declarações à Sporting TV, o treinador leonino João Coelho, garantiu que a sua equipa está "motivada", para vencer e se colocar na liderança da eliminatória, agora empatada a 1-1. "Há coisas a corrigir e treinámos muito bem na segunda metade da última semana. A equipa está completa e queremos trazer a decisão desta meia-final para o Pavilhão João Rocha", frisou o técnico, referindo-se ao quarto encontro marcado para o próximo sábado, dia 8. E se for necessário haver um quinto jogo, será no dia 12 de abril, nos Açores."Isto são os playoffs: a atitude, o ambiente que envolve estes jogos, o carácter mais decisivo de cada ponto, há menos margem de erro. Os jogadores estão preparados para isso. É uma fase completamente distinta. Temos conseguido bons níveis de jogo e neste terceiro encontro precisamos de ter essa postura durante toda a partida, porque o adversário também joga e qualquer desatenção pode custar muito caro", referiu João Coelho, acrescentando: "Os atletas estão focados. Na segunda fase conseguimos tornar-nos mais consistentes e agora temos de colocar tudo o que treinámos neste momento, porque é agora que conta".Recorde-se que o vencedor desta eliminatória vai defrontar o Benfica na final. As águias já estão apuradas, depois de afastarem o Leixões em três jogos.Seja como for, o desfecho da eliminatória entre Sporting e Fonte do Bastardo está ainda sujeita a homologação "após a decisão que virer a ser proferida pelo Conselho de Disciplina da FPV no procedimento disciplinar em curso", revelou a Federação Portuguesa de Voleibol, referindo-se ao processo de inquérito em curso sobre o facto de o Sporting não ter ido a jogo no dia 26 de março.