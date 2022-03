Sporting garante terceiro lugar na Série dos Primeiros

O Sporting garantiu o terceiro lugar na Série dos Primeiros da segunda fase do campeonato, depois de conquistar três pontos na vitória desta tarde sobre o Sporting de Espinho, por 3-0, com os parciais de 25/15, 25/22 e 25/18.A uma jornada do fim desta fase, os leões já têm o terceiro posto assegurado, faltando agora conhecer o adversário que vão defrontar nas meias-finais do playoff do tíulo: Benfica ou Fonte do Bastardo.