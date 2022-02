Sporting garante triunfo importante

Jogo grande esta tarde no Pavilhão João Rocha, com o Sporting a derrotar o líder da Série dos Primeiros, Fonte do Bastardo, ao fim de cinco sets e com a 'negra' a decidir-se apenas aos 21-19.Os leões estiveram em vantagem por 1-0 (25-22) e por 2-1 (25-20), mas permitiram à equipa vinda da Ilha Terceira reentrar na discussão do jogo da jornada dez com triunfos por 25-18 (segundo set) e 25-23 (quatro set).No quinto e decisivo parcial, ambas as equipas tiveram várias oportunidades para fechar, acabando o Sporting por fazê-lo à quinta tentativa.Com a soma de dois pontos, os leões consolidam o terceiro lugar, atrás de Benfica (2.º) e Fonte do Bastardo (1.º), mantendo-se por isso nos lugares (quatro primeiros) de apuramento para o playoff do título.