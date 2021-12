Sporting imparável em Espinho

O Sporting passou incólome na visita ao reduto do Sporting de Espinho, ao vencer os tigres, por 3-0, na 3.ª jornada da segunda fase do Campeonato.Com os parciais de 21-18, 25-19 e 25-21, os leões dominaram o opositor, um dia depois do desaire frente ao Esmoriz.Thomas Powel (14 pontos), Tiago Pereira (12) e Victor Pereira (12) foram os mais produtivos no ataque dos leões.