Sporting mantém senda vitoriosa

O Sporting mantém-se na senda vitoriosa, tendo esta tarde alcançado a terceira vitória seguida no campeonato nacional, depois da saída do técnico brasileiro Gersinho.Na deslocação ao reduto do VC Viana, os leões, agora comandados por Afonso Seixas (era adjunto de Gersinho), venceram por 3-0, pelos parciais de 25-15, 25-21 e 25-19.Este triunfo segue-se aos conquistados, ambos também por 3-0, diante da Académica de São Mamede, e Académica de Espinho.O Sporting vai agora focar-se na estreia nas competições europeias da presente época, jogando a meio da semana na Estónia para a Challenge Cup.