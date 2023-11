Sporting motivado para surpreender em Monza

A derrota por 3-2 na primeira mão dos 16 avos de final da Challenhe Cup, há uma semana, no Pavilhão João Rocha, dá ao Sporting a esperança de poder discutir a eliminatória esta quarta-feira em Monza. E a motivação creceu, depois de os leões terem virado o resultado de 0-2, para 2-2, acabando por perder na negra diante do terceiro classificado do campeonato italiano, considerado um dos melhores do Mundo."Temos muito a ambição de repetir a audácia que tivemos aqui e tentar que o resultado seja diferente. É disso que vamos à procura", começou por dizer o técnico João Coelho, aos meios de comunicação do emblema de Alvalade.Para seguir em frente na terceira prova europeia, o Sporting tem de vencer em Monza por 3-0 ou 3-1, apurando-se desde logo, ou no mínimo por 3-2, e neste caso levando a decisão para o desempate, o golden set."Os níveis de confiança estão nos seus limites, são jogos que ninguém quer perder e é fácil motivar um grupo". "Demos a resposta que pretendíamos no jogo da primeira mão e queremos dar continuidade contra uma equipa do mais alto nível. Dispensam apresentações e vão exigir o máximo de nós, mas nós não vamos querer facilitar", frisou ainda o técnico leonino."Temos de estar nos nossos limites e tentar ter o mérito de decidir melhor e conseguir surpreender com um resultado a nosso favor".