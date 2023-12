Sporting não facilita e vence Fonte do Bastardo

O Sporting venceu esta tarde no Pavilhão João Rocha a Fonte do Bastardo, no fecho da 12.ª jornada do Campeonato Nacional.Num jogo que nada decidia para os leões em termos de classificação (mantém o 2.º lugar), mas que podia permitir à equipa dos Açores subir ao 5.º lugar em caso de vitória, a formação de Alvalade não facilitou, vencendo por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-17 e 25-17.A uma jornada do fim da primeira fase, o Benfica lidera com 35 pontos, mais dois que o Sporting, sendo que a Fonte do Bastardo continua em sexto, com 21 pontos.