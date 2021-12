O Sporting não vacilou na receção ao Castelo da Maia, iniciando a segunda fase do Campeonato, com uma robusta vitória, por 3-0, na tarde deste sábado, em jogo disputado no Pavilhão Jopão Rocha, em Lisboa.Com superioridade nos três parciais (25-21, 25-16 e 25-17), os leões dominaram a partida, sendo de destacar as atuações de Yohan Leon e Tiago Barth, com 11 e 10 pontos, respetivamente.