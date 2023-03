Sporting não vai a jogo nos Açores

O Sporting não vai este domingo a jogo frente à Fonte do Bastardo, alegando que tem jogadores doentes. Os leões solicitaram o adiamento do 3.º jogo das meias-finais do playoff, mas a Fonte do Bastardo não aceitou. Agora será o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol a analisar o caso e decidir se há razões para adiar o jogo ou penalizar o Sporting com derrota.Os jogadores da Fonte do Bastardo compareceram no horário previsto no pavilhão, ao contrário dos leões, que marcaram presença apenas alguns elementos.Após cerca de 30 minutos no local, a equipa açoriana abandonou o recinto, confirmando-se que não haveria jogo.Recorde-se que o Sporting começou a eliminatória a vencer por 3-2 no João Rocha, tendo perdido depois o jogo 2 nos Açores, também por 3-2, numa série disputada à melhor de cinco.