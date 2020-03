Sporting nas meias-finais da Challenge Cup

O Sporting qualificou-se esta noite para as meias-finais da Challenge Cup, ao vencer também a segunda mão dos quartos-de-final, desta vez no Pavilhão João Rocha.





Os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-18 e 25-21, diante dos romenos do Penzügyör Budapest, depois de terem ganho o primeiro jogo, fora, por 3-2.O Sporting repete as meias-finais da época passada, defrontando agora nas meias-finais os italianos do Allianz Powervolley. Tratando-se de uma equipa de Milão, os dois jogos, agendados para 19 de março (Milão) e 26 de março (Lisboa), podem ser os dois no Pavilhão João Rocha devido ao coronavírus, que afeta sobretudo a Itália e neste país a região da Lombardia, de onde é o próximo adversário dos leões.