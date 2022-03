Sporting inicia playoff com derrota em casa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fonte Bastardo venceu este sábado o Sporting por 3-0, no primeiro jogo das meias-finais do playoff que definirá o título nacional.Os açorianos, que chegaram a esta eliminatória favoritos face à excelente campanha durante a temporada, triunfaram no Pavilhão João Rocha por 25-18, 27-25 e 25-22.Numa eliminatória decidida à melhor de cinco jogos, o próximo duelo está agendado para 1 de abril nos Açores.