Sporting eliminado da Challenge Cup em Itália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting perdeu (0-3) esta quarta-feira em Itália, sendo eliminado da Challenge Cup pelo Monza, em jogo da segunda mão dos 1/16 de final.Os leões tentaram anular a desvantagem (2-3) levada do João Rocha, mas desta vez jogaram ainda pior, dando apenas boa réplica no primeiro set, que a turma italiana fechou nas diferenças (29-27).Seguiu-se o domínio do Monza, que venceu os outros dois parciais, por 25-18 e 25-17.