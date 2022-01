O Sporting perdeu esta tarde, no Pavilhão João Rocha, com a Académica de Espinho, em jogo da quarta jornada da Série dos Primeiros, da segunda fase do campeonato nacional.Contra a equipa de Miguel Maia, ex-capitão do Sporting, os leões cederam por 3-2, com os parciais de 30-28, 22-25, 23-25, 25-19 e 11-15.Trata-se da segunda derrota do Sporting nesta fase da prova, que apura, entre oito equipas, as quatro primeiras para os playoffs do título. Os leões continuam, ainda assim, no terceiro lugar, agora com sete pontos, e atrás da Fonte do Bastardo e Benfica, que têm 11 pontos. Já a Académica de Espinho, equipa que subiu esta temporada ao escalão principal e que, neste projeto, teve em Miguel Maia a sua principal figura, subiu ao quinto lugar.