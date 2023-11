Sporting perde frente ao Tent Obrenovac na Taça Challenge feminina

O Sporting foi esta quinta-feira derrotado em casa pelas sérvias do Tent Obrenovac, por 3-1, na primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge feminina de voleibol.

O primeiro set foi o mais equilibrado, com as visitantes a levarem a melhor mas por curta margem (22-25), com a vantagem a ser alargada no segundo set (16-25), antes de as leoas reagirem e vencerem o terceiro set (25-16).

Porém, as sérvias foram mais fortes no último set (16-25) e garantiram a vitória que as coloca em vantagem na eliminatória, estando a segunda mão agendada para a próxima semana (15 de novembro), na Sérvia.