Sporting perde na Challenge Cup

O Sporting saiu derrotado na deslocação ao terreno do CV Melilla, em Espanha, por 3-2, na primeira mão dos oitavos de final da Challenge Cup.Diante de um adversário que em setembro venceu no Pavilhão João Rocha no jogo do Troféu Stromp, os leões caíram agora ao fim de cinco sets, pelos parciais de 21-25, 32-30, 25-21, 19-25 e 15-11.Nada está perdido quanto à eliminatória, sendo que na segunda mão, dia 14 de dezembro, os leões precisam de vencer por 3-0 ou 3-1 para seguirem para os quartos de final, mas se o triunfo for por 3-2 haverá necessidade de desempate no Golden Set.