Sporting perde na deslocação a Leixões

Tal como o Benfica, o Sporting foi cilindrado este sábado no Campeonato, ao perder (0-3) na deslocação a Leixões.A turma nortenha venceu com os parciais de 25-21, 25-19 e 25-23, subindo ao 4.º lugar, com 18 pontos em oito jornadas, enquanto os leões são 6.ºs (14), numa tabela liderada pela Fonte do Bastardo (23), seguida de Esmoriz (18, mas menos um jogo) e Benfica (18).