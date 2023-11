Sporting perde na estreia na Challenge Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting esteve perto de surpreender os favoritos do Monza na primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup, acabando por perder por 3-2.No Pavilhão João Rocha, os leões conseguiram chegar aos 2-2, depois de terem perdido os dois primeiros sets por 25-23 e 25-19, respondendo com triunfo nos seguintes por 25-22 e 25-23, empolgando os adeptos.A negra foi sempre muito equlibrada, até que os italianos conseguiu dois pontos de vantagem (14-12), para fecharem aos 15-12.Na segunda mão, dia 29 de novembro, em Itália, o Sporting tem de vencer por 3-0 ou 3-1 para seguir para os oitavos de final, ou no mínimo ganhar por 3-2 para levar a eliminatória para o desempate (golden set).