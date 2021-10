Sporting perde no Pavilhão João Rocha com o Sp. Espinho

Tal como o Benfica, diante da Fonte do Bastardo, também o Sporting sentiu grandes dificuldades face ao Sporting de Espinho, em jogo da terceira jornada do campeonato nacional. Mas ao contrário das águias, que venceram por 3-2, os leões perderam por igual resultado no Pavilhão João Rocha.





Os leões venceram o primeiro parcial por 25-19, deixando depois os tigres entrarem na discussão do resultado, com triunfo nos dois sets seguintes, por 25-21 e 25-22. O Sporting empatou por 25-21, ficando a 'negra' para decidir.E a equipa de Alvalade teve a vitória na mão, pois chegou à vantagem de 13-10. Contudo, os tigres nunca desistiram, levando o set para as vantagens, para triunfarem por 17-15.