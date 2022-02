Sporting perde nos Açores

O Sporting perdeu (1-3), este domingo, frente à Fonte do Bastardo, em jogo da 7.ª jornada do Campeonato.Os leões entraram melhor e venceram o primeiro set (25-23), mas a equipa açoriana, a jogar em casa, deu a volta ao texto, triunfando com os parciais de 25-23, 25-19 e 25-18.Antony Gonçalves (24 pontos) destacou-se pela equipa insular, enquanto José Alvarez (16) foi o melhor pontuador da turma de Alvalade.A Fonte do Bastardo mantém, assim, a sua invencibilidade na prova, liderando a segunda fase, enquanto o Sporting é 4.º classificado.