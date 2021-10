Sporting pronto para o dérbi: «Será um bom teste»

O Sporting defronta este sábado o Benfica, em jogo a contar para a 6.ª jornada do campeonato nacional. Nesta altura, o Sporting ocupa o terceiro lugar, com quatro vitórias, em igualdade com as águias (menos um jogo). Na antevisão ao dérbi na Luz, o técnico Gersinho mostrou-se confiante na obtenção de um bom resultado.





"Temos feito a preparação a pensar na nossa equipa. Temos sempre coisas para ajustar, mas o dérbi é sempre importante. O foco desta semana é acertar alguns detalhes para continuar a crescer nesta fase e o dérbi vai ajudar, é um jogo de nível mais alto e é sempre bom fazer parte deste tipo de partidas", sublinhou o treinador leonino, ao site do clube."O Benfica é um adversário com algumas baixas por lesão, mas é uma equipa que tem crescido agora nas competições europeias. Estão com um serviço muito forte, por isso temos de fazer um bom trabalho na nossa linha de recepção para garantir um side-out com qualidade. Temos trabalhado isso e será um bom teste. É um jogo importante e vencer um dérbi é sempre bom. As vitórias ajudam a consolidar e a tirar as dúvidas, por isso um triunfo reforçará ainda mais. Pensamos jogo a jogo para crescer e chegar bem à fase mais adiantada da época", destacou o técnico, que revelou que Robinson Dvoranen ainda está em dúvida.O encontro tem início às 20h30.