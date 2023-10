Sporting regista segunda vitória no campeonato

O Sporting registou este domingo a segunda vitória seguida no campeonato nacional, em outros tantos jogos, desta vez no reduto da Académica de São Mamede.Em jogo em atraso referente à 3.ª jornada, os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-15, 25-22 e 25-19.A equipa leonina tem ainda dois jogos por acertar, uma vez que só este sábado se estreou no campeonato nacional. O próximo encontro é dia 26 de outobro, na receção à Académica de Espinho, referente à 2.ª jornada.