Sporting regista terceira vitória no campeonato

O Sporting registou esta noite a terceira vitória, em outros tantos jogos, no campeonato nacional, em jogo em atraso da segunda jornada.No Pavilhão João Rocha, os leões venceram a Académica de Espinho, treinada por um ex-Sporting, Miguel Maia, por 3-1, com os parciais de 25-13, 25-16 e 21-25 e 25-20.Com este triunfo e a soma dos três pontos - que já tinha sucedido nos jogos anteriores -, o Sporting sobe ao segundo lugar, com nove pontos (os mesmo que tem o terceiro, V. Guimarães), mas ainda com um jogo a menos, precisamente diante dos minhotos. Lidera o Benfica com 12 pontos.Este fim de semana haverá dupla jornada: o Sporting recebe sábado o Leixões, deslocando-se domingo ao reduto do Castelo da Maia, enquanto o Benfica defronta primeiro e fora o Sp. Espinho, para depois receber o Esmoriz.