Sporting regressa às vitórias em Leixões

O Sporting regressou este domingo às vitórias, ao ganhar (3-1) na visita a Leixões, mantendo a perseguição ao Benfica, líder do Campeonato, em jogo da 8.ª jornada da Série A, segunda fase da competição.Os leões, vindos de derrota (2-3) na véspera frente ao eterno rival, entraram a vencer o 1.º set (25-20), mas a turma anfitriã anulou a desvantagem no 2.º (25-19).No 3.º parcial os leões voltaram a afirmar-se (25-21) e fecharam o encontro no 4.º (25-23), mantendo o 2.º lugar, com 29 pontos (9 vitórias e 1 derrota), atrás do Benfica, com 31 pontos (11 vitórias).