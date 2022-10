Sporting regressa às vitórias no campeonato

O Sporting regressou esta noite às vitórias no campeonato nacional, depois de duas derrotas seguidas que ditaram a saída do treinador brasileiro Gersinho.Sob o comando do técnico-adjunto, Afonso Seixas, os leões receberam e venceram a Académica de São Mamede por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-17 e 25-18.Os leões voltam a jogar esta terça-feiram, em, jogo da quinto jornada, deslocando-se ao reduto da Académica de Espinhot, que venceu o VC Viana por 3-2.Com quatro jornadas cumpridas, o Sporting registou a segunda vitória, para somar agora cinco pontos.