Sporting sofre derrota pesada no João Rocha

A equipa masculina do Sporting continua em maré de derrotas. Esta tarde sofreu mais uma para o campeonato nacional, ao não conseguir travar um irreverente e surpreendente Leixões, que venceu no Pavilhão João Rocha por 3-0, com os parciais de 25-21, 27-25 e 25-19, em jogo da quintajornada da Série dos Primeiros, que apura os quatro primeiros para os playoffs do título.Na jornada anterior, os leões tinham perdido também em casa diante da Académica de Espinho por 3-2, sendo que a meio da semana sofreram igualmente um desaire para a Challenge Cup.Com a derrota deste sábado, o Sporting desceu ao quinto lugar, atrás de Benfica, Fonte do Bastardo (equipas que se defrontam este domingo), Leixões e Académica de Espinho.