Sporting sofre segunda derrota no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting sofreu este sábado a segunda derrota, em apenas três jornadas, no campeonato nacional. Os leões foram agora batidos pelo Castelo da Maia, por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-23 e 25-18.Na jornada anterior, a equipa treinada pelo brasileiro Gersinho tinha perdido nos Açores diante da Fonte do Bastardo, sendo que a vitória registada foi por 3-2, em casa, face ao Vitória de Guimarães.