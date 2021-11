Sporting soma terceira vitória consecutiva

O Sporting somou este domingo a terceira vitória consecutiva no Campeonato, ao bater (3-0) o Santo Tirso, em jogo da 12.ª jornada, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Os leões entraram bem e venceram o primeiro parcial (25-14), sofrendo depois forte reação do adversário, mas o triunfo foi firmado com vitória nos restantes dois sets (28-26 e 25-19).Em declarações à Sporting TV, Gersinho, treinador dos leões (3.ºs atrás do líder Fonte do Bastardo e Benfica), aproveitou para rodar o plantel: "Foi um jogo para utilizar jogadores que não têm jogado, mas que têm trabalhado bem. Foi importante para eles e fizeram um bom jogo. Tivemos algumas adversidades de contra-ataque no segundo set, mas foi bom no geral."Os jovens irão ter a sua oportunidade, segundo o técnico do Sporting: "Temos alguns jovens para formar uma base. Já temos 57 miúdos na formação, o que é muito bom neste primeiro ano. O objectivo é sustentar a equipa sénior e ter uma margem de jogadores que possam ficar mais tempo no clube."Entre os vários jogadores utilizados, Gersinho falou sobre Kelton Tavares: "Tem entrado bem nos jogos e tem habilidade no serviço, daí hoje ter tentado outras direcções, algo que costuma fazer nos treinos. É um jovem e uma bela surpresa, é muito concentrado."