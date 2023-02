Sporting tem 'jornada dupla'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Campeonato prossegue hoje com a disputa da 10ª jornada da 2ª fase, mas a preocupação do Sporting, que defronta o Vitória de Guimarães, estende-se ao duelo de amanhã (18h00) frente à Ala Nun’Alvares, em jogo antecipado dos quartos de final da Taça de Portugal, também no João Rocha. O treinador dos leões, João Coelho, quer ir longe: "São dois jogos em que não podemos vacilar, ainda por cima ambos em casa. Temos de mandar nos desafios e fazer exibições convincentes. Temos de estar nos limites para ganhar todos os jogos."

Quanto ao tricampeão e líder, o Benfica, é favorito na visita de hoje ao Castelo da Maia, tal como a Fonte do Bastardo, que recebe o Leixões.