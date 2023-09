Sporting termina Taça Ibérica no terceiro lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa masculina do Sporting terminou a Taça Ibérica no terceiro lugar, depois de ter vencido neste domingo os espanhóis do Rio Duero Soria, por 3-2 (24-26,25-20, 25-23, 22-25 e 15-13), em Las Palmas.Na véspera, os leões haviam sido derrotados pelo campeão espanhol CV Guaguas, por 3-2, nas meias-finais, falhando assim o acesso à final frente ao Benfica.