Sporting triunfa em Esmoriz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi vencer este domingo ao terreno do Esmoriz por 3-0, em partida a contar para 5.ª jornada na 2.ª fase do campeonato nacional.Os leões, comandados por João Coelho, lideraram os parciais por 25-21, 27-25 e 25-20.O Sporting está em terceiro lugar, com 16 pontos, atrás de Fonte Bastardo (17) e Benfica (19), que se defrontam esta noite na Luz.