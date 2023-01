Sporting vence Académica de Espinho

O Sporting bateu esta tarde a Académica de Espinho por 3-1, em jogo da sétima jornada da Séria A do campeonato nacional.Os leões tiverem contudo de correr atrás do resultado, depois da derrota no primeiro set por 25-23, vencendo os três seguintes, o segundo ainda com dificuldades, por 26-24, os restantes já de maneira mais confortável, por 25-18 e 25-15.Com a soma dos três pontos e beneficiando também da derrota do Leixões na Luz , os leões subiram ao quarto lugar do campeonato, agora com 20 pontos, menos sete que o líder Benfica, e os mesmos que tem a Fonte do Bastardo, sendo que a equipa insular ainda defronta este sábado o Vitória de Guimarães.