Sporting vence antes do dérbi

Num duelo entre leões e tigres, os primeiros levaram a melhor no Pavilhão João Rocha, por 3-0, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacionalO Sporting venceu pelos parciais de 25-15, 25-20 e 25-16, antes de receber este domingo o Benfica no jogo grande da 12.ª e penúltima ronda da primeira fase do campeonato, estando já ambas as equipas asseguradas na Série dos Primeiros na segunda fase, que será composta pelos oito primeiros da fase atual.