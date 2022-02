Sporting vence dérbi feminino

Num dérbi feminino intenso perante muitos adeptos presentes no Pavilhão João Rocha, o Sporting venceu este domingo o Benfica por 3-2, em duelo a contar para a 11.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional.Num jogo que durou cerca de duas horas e meia, as águias venceram o primeiro set, por 25-20, reagindo prontamente depois a formação leonina no segundo (25-12) e terceiro parcial (25-19). O Benfica empatou a partida (25-19) e levou a decisão para o quinto e decisivo set. Aí, as águias entraram mais fortes, mas as leoas responderam passaram para a frente, tendo fechado um dérbi intenso por 18-16.Com este resultado, o Sporting continua isolado na liderança, agora com 25 pontos, com mais três pontos que a AJM/FC Porto e quatro que o Benfica (menos um jogo).