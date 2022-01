Sporting vence dérbi feminino na Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num dérbi a contar para a 4.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional feminino, o Sporting foi vencer a casa do rival Benfica, por 3-2.

A formação leonina entrou a todo o gás e venceu o primeiro set por claros 25-13. A reação das águias surgiu de imediato, tendo vencido os dois parciais seguintes por 28-26 e 25-19. O quarto set voltou a ser equilibrado, com o Sporting a levar a partida para a 'negra' com um triunfo nas vantagens por 27-25. Depois, no derradeiro parcial, o conjunto de Alvalade foi mais forte e fechou o encontro após vencer por 15-12.





Na primeira fase da competição, o dérbi também ficou apenas decidido após cinco sets, mas em novembro havia sido o Benfica o vencedor.

Ainda neste domingo disputaram-se mais dois encontros da competição. O Vilacondense recebeu e venceu o Leixões por 3-1, enquanto a AJM/FC Porto triunfo no terreno do rival Porto Vólei, por 3-0.

Quanto à classificação, a AJM/FC Porto segue na liderança com nove pontos em quatro jogos, seguindo-se o Sporting com sete pontos (menos um jogo). O Benfica ocupa o terceiro posto, com seis pontos.