Sporting vence e é lider à condição do campeonato

O Sporting recebeu e venceu esta noite a Fonte do Bastardo por 3-1, em jogo da quarta jornada da Série A do campeonato nacional. Os leões até começaram mal, ao perderem o primeiro set por 25-23, vencendo depois os restantes por 25-17, 25-18 e 27-25.Com a soma dos três pontos, o Sporting sobe à condição à liderança do campeonato, com 19 pontos, mais dois que o Benfica, que só este sábado cumpre o seu jogo referente à ronda, recebendo o Castelo da Maia.