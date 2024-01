Sporting vence em Guimarães

O Sporting precisou de cinco bolas de jogo para fechar a vitória por 3-0 na deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães, em jogo da terceira jornada da Série A do campeonato Nacional.O terceiro set foi então o mais equilibrado, só decidido aos 30-28 e que não espelha o resultado dos anteriores, ganho bem mais facilmente pelos leões por 25-14 e 25-13.O Sporting sobe para já à liderança da Série A, com 16 pontos, esperando pelo desfecho do jogo do Benfica, que defronta ainda hoje a Académica de Espinho.