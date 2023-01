E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting somou na tarde deste sábado a terceira vitória em igual número de jornadas da segunda fase do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.Com os parciais de 25-20, 25-19 e 25-13, os leões dominaram todo o encontro, ficando à espera do desfecho da deslocação do campeão Benfica a Guimarães e da receção da Fonte Bastardo ao Esmoriz.