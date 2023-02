Depois da réplica dada na véspera ao Benfica, o Leixões voltou este domingo só a ceder ao fim de cinco sets, desta vez diante do Sporting, na nona jornada da Série A do campeonato nacional.Os leões venceram pelos parciais de 25-21, 24-26, 21-25, 25-18 e 15-13.O Sporting consolida o terceiro lugar, com 25 pontos, sendo que a equipa de Matosinhos mantém também o quarto lugar, agora com 21 pontos, a última posição de acesso ao playoff final.