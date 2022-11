Sporting vence na Estónia

O Sporting entrou da melhor maneira na Challenge Cup de 2022/23, ao registar uma vitória contundente na Estónia, diante do Parnu VC, por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-12 e 25-14, na primeira mão dos 16 avos-de-final da competição.Esta foi, de resto, a quarta vitória seguida dos leões e todas pela diferença máxima, desde a saída do técnico brasileiro Gersinho, que foi substituído pelo então adjunto, Afonso Seixas.A segunda mão disputa-se no dia 16 deste mês, no Pavilhão João Rocha.Além do Sporting, também a Fonte do Bastardo compete nos 16 avos-de-final, defrontando, em casa, às 21h30, o Akaa, da Finlândia.