Sporting vence no reduto da Ac. Espinho

O Sporting foi ao reduto da Académica de Espinho conquistar uma vitória muito importante diante de um adversário que tem vindo a subir de rendimento no campeonato nacional.Em jogo da quinta jornada da Série A, que apura os quatro primeiros para o playoff do título, os leões venceram por 3-1, com os parciais 17-25, 25-21, 25-20 e 25-21.Com a soma dos três pontos, os leões continuam no segundo lugar, com 22 pontos, a um do líder Benfica, que na véspera bateu o VC Viana (3-0).Já a equipa treinada por Miguel Maia é quarta, mas pode ainda este sábado ser ultrapassada, uma vez que a jornada ainda não está concluída.