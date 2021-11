Sporting vence para o campeonato

O Sporting não teve dificuldades em derrotar, no Pavilhão João Rocha, a Académica de São Mamede, vencendo por 3-0, com os parciais de 25-15, 25-19 e 25-14, em jogo da nona jornada do campeonato nacional.Os leões são terceiros classificados no campeonato, somando sete vitórias em nove jogos, enquanto a Académica de São Mamede é 11.ª classificada.O próximo jogo do Sporting é na quarta-feira, na Luz, em jogo em acerto do campeonato, que foi adiado devido ao piso escorregadio no Pavilhão n.º 2 da Luz.