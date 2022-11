Sporting vence Sporting das Caldas

O Sporting registou este sábado a quarta vitória seguida no campeonato nacional, batendo no Pavilhão João Rocha o Sporting das Caldas por 3-1, com os parciais de 25-20, 25-18, 22-25 e 25-16.Os leões foram ainda dirigidos no jogo referente à sétima jornada pelo adjunto Afonso Seixas que, após ter assumido o comando da equipa após a saída de Gersinho, só regista vitórias.O Sporting, recorde-se, já anunciou entretanto João Coelho, como o novo treinador.