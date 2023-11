O Sporting foi esta tarde ao reduto do Sporting de Espinho vencer por 3-0, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional.Os leões venceram no reduto dos tigres pelos parciais de 26-24, 25-23 e 25-23, consolidando a segunda posição no campeonato, com 30 pontos, menos três que o líder, Benfica.