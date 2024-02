Sporting vence VC Viana para o campeonato

O Sporting venceu esta noite o VC Viana em jogo que abriu a nona jornada da Séria A do campeonato nacional.No João Rocha, os leões fizeram valer a diferença de argumentos, vencendo por 3-0, com os parciais de 25-13, 25-18 e 25-14.Os leões continuam no segundo lugar, em tabela liderada pelo Benfica, que joga esta sábado na Ilha Terceira diante da Fonte do Bastardo.