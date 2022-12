O Sporting foi esta tarde a Guimarães vencer o Vitória por 3-0, com os parciais de 25-19, 26-24 e 25-17, no arranque da segunda fase do campeonato nacional.Os leões, agora com João Coelho ao leme, registam a segunda vitória seguida, depois do triunfo por 3-1 em Esmoriz, no fecho da primeira fase.Recorde-se que para a segunda fase as equipas partiram com 20 por cento de vitórias e 20 por cento de pontos conquistados na primeira fase, sendo divididas em dois grupos: as oito primeiras na Série A, que depois ditará os quatro finalistas do playoff do título, e a Série A2, que vai definir quem desce.