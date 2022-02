Sporting vinga-se do Leixões

O Sporting bateu esta tarde em Matosinhos o Leixões, por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-19 e 25-16, em jogo da 11.ª jornada da Série dos Primeiros, da segunda fase do campeonato nacional.Os leões vingaram desse modo a derrota, também pela diferença máxima, que a equipa leixonense havia imposto no Pavilhão João Rocha na primeira volta.Com os três pontos somados, o Sporting consolida o terceiro lugar e com isso uma posição dentro dos quatro primeiros que dá acesso ao playoff do título.Este domingo, a equipa leonina tem outro desafio importante, recebendo a Académica de Espinho em jogo da Taça de Portugal.