Sporting volta a derrotar Académica de Espinho

Apenas uma semana depois, Sporting e Académica de Espinho voltaram a defrontar-se, agora no arranque da segunda volta da Série A do campeonato nacional e em jogo disputado em Espinho. E tal como da outra vez, os leões levaram a melhor, desta vez por 3-0 (3-1 na jornada anterior), vencendo pelos parciais de 25-19, 25-21 e 25-20.O Sporting consolida o terceiro lugar, atrás de Benfica (1.º) e Fonte do Bastardo (2.º), enquanto a Académica de Espinho ocupa para já o sétimo lugar.Este domingo há nova jornada, com o Sporting a deslocar-se ao reduto do Leixões, enquanto a equipa de Miguel Maia visita o Castelo da Maia.