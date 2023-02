Sporting volta a perder com a Fonte do Bastardo

O Sporting voltou a perder diante da Fonte do Bastardo, agora por 3-0, na deslocação à Ilha Terceira, em jogo da 11.ª jornada da Série A do campeonato nacional.Naquela que é a quinta derrota seguida dos leões face aos insulares - duas para a Challenge Cup, três para o campeonato -, o Sporting cedeu pelos parciais de 27-25, 25-23 e 25-19.Este resultado não altera a classificação, já que a Fonte do Bastardo mantém-se no segundo lugar, com 34 pontos, menos quatro que o líder Benfica, enquanto os leões continuam em terceiro, com 28 pontos.