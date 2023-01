Sporting volta a perder com Fonte Bastardo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting voltou a perder esta sábado com a Fonte Bastardo, agora a contar para a 4.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional. Depois de na quarta-feira ter perdido nos Açores na 1.ª mão dos quartos de final da Challenge Cup, os leões foram agora derrotado por 3-1.A Fonte Bastardo começou por perder o primeiro set (21-25), mas depois ganhou os seguintes por 25-23, 25-19 e 30-28.O Sporting está em terceiro lugar da prova, enquanto os açorianos estão em segundo, atrás do líder Benfica.